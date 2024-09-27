Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
3 крейцера 1829 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,35 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,4496 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1829
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1829 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63273 проданному на аукционе Heritage Auctions за 324 USD. Торги состоялись 18 июля 2019.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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