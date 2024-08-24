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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1829 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Геллер 1829 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Геллер 1829 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,65 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Геллер
  • Год 1829
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1829 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3643 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 18 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Геллер 1829 на аукционе Gorny & Mosch - April 10, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Бавария Геллер 1829 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Бавария Геллер 1829 на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Бавария Геллер 1829 на аукционе Solidus Numismatik - September 19, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 19 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Бавария Геллер 1829 на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Геллер 1829 на аукционе Heritage - March 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Бавария Геллер 1829 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Геллер 1829 на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Бавария Геллер 1829 на аукционе Karamitsos - September 11, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 11 сентября 2022
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Бавария Геллер 1829 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Геллер 1829 на аукционе Niemczyk - March 21, 2022
Бавария Геллер 1829 на аукционе Niemczyk - March 21, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Геллер 1829 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Геллер 1829 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Геллер 1829 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Геллер 1829 на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Бавария Геллер 1829 на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Геллер 1829 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Бавария Геллер 1829 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Геллер 1829 на аукционе Stephen Album - August 16, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 16 августа 2021
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Бавария Геллер 1829 на аукционе Niemczyk - December 14, 2020
Бавария Геллер 1829 на аукционе Niemczyk - December 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Геллер 1829 на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Геллер 1829 на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария Геллер 1829 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Бавария Геллер 1829 на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи Геллер 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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