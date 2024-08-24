Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Геллер 1829 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,65 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Геллер
- Год 1829
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1829 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3643 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 18 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Solidus Numismatik
Дата 19 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 11 сентября 2022
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 16 августа 2021
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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