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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1844 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1844 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1844 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,6 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8658 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1844
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1844 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1367 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.

Сохранность
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  • Felzmann (1)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
Бавария 6 крейцеров 1844 на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Бавария 6 крейцеров 1844 на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Бавария 6 крейцеров 1844 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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