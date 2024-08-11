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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1844 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1844
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 14

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1844
Средняя цена 520 $
Продажи
1 54
Аверс
Реверс
1 гульден 1844
Средняя цена 65 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1844
Средняя цена 25 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1844
Средняя цена 55 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 крейцера 1844
Средняя цена 60 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 крейцера 1844 Золото
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1844
Средняя цена 8 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1844
Средняя цена 170 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1844
Средняя цена 35 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Геллер 1844
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1844 Храм Героев
Средняя цена 610 $
Продажи
2 161
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