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1844
Бавария
Период:
1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1844
Монеты Баварии 1844 года
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Золото
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Медь
Памятные
Золотые монеты
Дукат 1844
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
14
Серебряные монеты
2 талера 1844
Средняя цена
520 $
Продажи
1
54
1 гульден 1844
Средняя цена
65 $
Продажи
0
61
1/2 гульдена 1844
Средняя цена
25 $
Продажи
0
27
6 крейцеров 1844
Средняя цена
55 $
Продажи
0
3
3 крейцера 1844
Средняя цена
60 $
Продажи
0
12
3 крейцера 1844
Золото
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 крейцер 1844
Средняя цена
8 $
Продажи
0
5
Медные монеты
2 пфеннига 1844
Средняя цена
170 $
Продажи
0
1
1 пфенниг 1844
Средняя цена
35 $
Продажи
0
3
Геллер 1844
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные монеты
2 талера 1844 Храм Героев
Средняя цена
610 $
Продажи
2
161
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Бавария
Период
1799-1872
Категория
Зактрыть
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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