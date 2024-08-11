Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
3 крейцера 1844 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,3 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4329 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1844
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1844 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60057 проданному на аукционе Heritage Auctions за 89 USD. Торги состоялись 8 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 22 USD
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 марта 2011
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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