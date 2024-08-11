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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1844 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1844 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 3 крейцера 1844 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,3 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4329 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1844
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1844 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60057 проданному на аукционе Heritage Auctions за 89 USD. Торги состоялись 8 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 3 крейцера 1844 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 3 крейцера 1844 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1844 на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Бавария 3 крейцера 1844 на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 22 USD
Бавария 3 крейцера 1844 на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Бавария 3 крейцера 1844 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 3 крейцера 1844 на аукционе Felzmann - July 1, 2020
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 3 крейцера 1844 на аукционе Rauch - May 9, 2020
Продавец Rauch
Дата 9 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 3 крейцера 1844 на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 3 крейцера 1844 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 3 крейцера 1844 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Бавария 3 крейцера 1844 на аукционе Heritage - March 8, 2011
Бавария 3 крейцера 1844 на аукционе Heritage - March 8, 2011
Продавец Heritage
Дата 8 марта 2011
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Бавария 3 крейцера 1844 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 3 крейцера 1844 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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