Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
3 крейцера 1844 года. Золото (Бавария, Людвиг I)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 2,95 гр
- Чистого золота (0,0889 oz) 2,7642 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1844
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1844 года. Золото. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 616 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 13 марта 2006.
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