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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1844 года. Золото (Бавария, Людвиг I)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 3 крейцера 1844 года Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 3 крейцера 1844 года Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 2,95 гр
  • Чистого золота (0,0889 oz) 2,7642 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1844
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1844 года. Золото. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 616 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 13 марта 2006.

Сохранность
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Бавария 3 крейцера 1844 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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