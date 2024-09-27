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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1844 года "Храм Героев" (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 2 талера 1844 года "Храм Героев" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 2 талера 1844 года "Храм Героев" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1844
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (161)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1844 года "Храм Героев". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31089 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5760 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1465 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
859 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 6, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе Künker - June 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
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Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Бавария 2 талера 1844 "Храм Героев" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1844 "Храм Героев" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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