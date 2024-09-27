Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1844 года "Храм Героев" (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 2 талера
- Год 1844
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (161)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1844 года "Храм Героев". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31089 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5760 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Дата 5 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 17 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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