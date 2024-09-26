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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1844 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 гульден 1844 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 гульден 1844 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 30,02 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1844
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1844 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28132 проданному на аукционе Heritage Auctions за 276 USD. Торги состоялись 10 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 гульден 1844 на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 370 PLN
Бавария 1 гульден 1844 на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1844 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1844 на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Бавария 1 гульден 1844 на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 гульден 1844 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1844 на аукционе Zöttl - May 19, 2023
Продавец Zöttl
Дата 19 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1844 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 1 гульден 1844 на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Бавария 1 гульден 1844 на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1844 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
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Бавария 1 гульден 1844 на аукционе Zöttl - April 14, 2023
Продавец Zöttl
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1844 на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1844 на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Бавария 1 гульден 1844 на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1844 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Бавария 1 гульден 1844 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Бавария 1 гульден 1844 на аукционе Zöttl - October 30, 2022
Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1844 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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