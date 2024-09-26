Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1844 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 30,02 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 гульден
- Год 1844
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1844 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28132 проданному на аукционе Heritage Auctions за 276 USD. Торги состоялись 10 января 2012.
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Дата 24 февраля 2024
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Дата 8 декабря 2023
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Сохранность UNC
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Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
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