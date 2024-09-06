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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1844 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1844 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1844 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1844
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1844 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 665 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 220 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе Zöttl - April 14, 2023
Продавец Zöttl
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе Zöttl - October 30, 2022
Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе Emporium Hamburg - July 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе Rauch - February 21, 2021
Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1844 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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