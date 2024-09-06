Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1844 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1844
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1844 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 665 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 220 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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