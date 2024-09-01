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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1844 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Дукат 1844 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Дукат 1844 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Дукат
  • Год 1844
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1844 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2452 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 3000 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Бавария Дукат 1844 на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность AU
Цена
1585 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Бавария Дукат 1844 на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
3644 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Бавария Дукат 1844 на аукционе HIRSCH - June 19, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 19 июня 2020
Сохранность MS60 NGC
Цена
Бавария Дукат 1844 на аукционе Heritage - January 13, 2020
Бавария Дукат 1844 на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Бавария Дукат 1844 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1844 на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1844 на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1844 на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Бавария Дукат 1844 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1844 на аукционе SINCONA - November 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1844 на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность AU
Цена
Бавария Дукат 1844 на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность UNC PL
Цена
Бавария Дукат 1844 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1844 на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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