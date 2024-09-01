Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1844 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Дукат
- Год 1844
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1844 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2452 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 3000 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.
Сохранность
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
3644 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 1 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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