Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1845 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,6 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8658 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1845
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1845 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64158 проданному на аукционе Heritage Auctions за 165 USD. Торги состоялись 22 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 165 USD
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2010
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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