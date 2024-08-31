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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1845 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1845 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1845 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,6 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8658 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1845
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1845 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64158 проданному на аукционе Heritage Auctions за 165 USD. Торги состоялись 22 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
Бавария 6 крейцеров 1845 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Бавария 6 крейцеров 1845 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1845 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1845 на аукционе Heritage - January 22, 2015
Бавария 6 крейцеров 1845 на аукционе Heritage - January 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 165 USD
Бавария 6 крейцеров 1845 на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 6 крейцеров 1845 на аукционе Heritage - November 9, 2010
Бавария 6 крейцеров 1845 на аукционе Heritage - November 9, 2010
Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2010
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Бавария 6 крейцеров 1845 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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