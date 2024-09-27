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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1848 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1848 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1848 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,6 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8658 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1848
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1848 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2242 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 120 USD. Торги состоялись 12 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
  • Westfälische (1)
Бавария 6 крейцеров 1848 на аукционе Stephen Album - May 15, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Бавария 6 крейцеров 1848 на аукционе Heritage - January 21, 2021
Бавария 6 крейцеров 1848 на аукционе Heritage - January 21, 2021
Продавец Heritage
Дата 21 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Бавария 6 крейцеров 1848 на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Бавария 6 крейцеров 1848 на аукционе Solidus Numismatik - April 22, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 22 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1848 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1848 на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 6 крейцеров 1848 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1848 на аукционе Westfälische - September 14, 2011
Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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