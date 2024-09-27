Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1848 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,6 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8658 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1848
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1848 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2242 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 120 USD. Торги состоялись 12 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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