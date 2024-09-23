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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1846 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1846 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1846 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,6 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8658 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1846
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1846 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 309 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 85 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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Бавария 6 крейцеров 1846 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1846 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Бавария 6 крейцеров 1846 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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