Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1846 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат MDCCCXLVI (1846)
Средняя цена 4900 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
Дукат 1846
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 14

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1846
Средняя цена 330 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
2 гульдена 1846
Средняя цена 130 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
1 гульден 1846
Средняя цена 110 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1846
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1846
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 крейцера 1846
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1846
Средняя цена 5 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1846
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1846
Средняя цена 55 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Геллер 1846
Средняя цена 35 $
Продажи
0 3

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1846 Канал
Средняя цена 1200 $
Продажи
1 190
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск