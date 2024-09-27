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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1846 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 гульден 1846 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 гульден 1846 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 30,02 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1846
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1846 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 270 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.

Сохранность
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  • WAG (1)
Бавария 1 гульден 1846 на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Бавария 1 гульден 1846 на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Бавария 1 гульден 1846 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1846 на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1846 на аукционе Auctiones - December 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1846 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1846 на аукционе Numismática Leilões - April 19, 2021
Продавец Numismática Leilões
Дата 19 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 гульден 1846 на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1846 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1846 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1846 на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1846 на аукционе Rauch - February 27, 2016
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 гульден 1846 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1846 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1846 на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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