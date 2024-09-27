Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1846 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 30,02 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 гульден
- Год 1846
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1846 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 676 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 270 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 19 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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