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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1846 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1846
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 400 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
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  • Russiancoin (4)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Бавария 1/2 гульдена 1846 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1846 на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1846 на аукционе Russiancoin - February 7, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Бавария 1/2 гульдена 1846 на аукционе Russiancoin - December 20, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 20 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1846 на аукционе Russiancoin - November 22, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 22 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1846 на аукционе Russiancoin - October 25, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 25 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1846 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1846 на аукционе Felzmann - July 1, 2015
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1846 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1846 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1846 на аукционе Rauch - March 25, 2011
Продавец Rauch
Дата 25 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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