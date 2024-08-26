Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1846 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1846
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 400 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.
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Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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