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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1846 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1846 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1846 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Numismatik Zöttl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,84 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1846
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1846 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Numismatik Zöttl за 10 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2023.

Сохранность
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  • Zöttl (3)
Бавария 1 крейцер 1846 на аукционе Zöttl - April 14, 2023
Продавец Zöttl
Дата 14 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Бавария 1 крейцер 1846 на аукционе Zöttl - October 30, 2022
Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1846 на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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