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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1846 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Геллер 1846 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Геллер 1846 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Геллер
  • Год 1846
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1846 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 65 USD. Торги состоялись 4 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Геллер 1846 на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Бавария Геллер 1846 на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Бавария Геллер 1846 на аукционе Stephen Album - May 4, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Бавария Геллер 1846 на аукционе Rauch - July 11, 2015
Продавец Rauch
Дата 11 июля 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Геллер 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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