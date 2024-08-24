Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Геллер 1846 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,67 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Геллер
- Год 1846
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1846 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 65 USD. Торги состоялись 4 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Где продать?
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