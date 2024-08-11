Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1846 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 2 талера
- Год 1846
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1846 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1269 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF30 NGC
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 октября 2021
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 октября 2021
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Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
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Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
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Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
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Дата 23 сентября 2015
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Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
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Дата 16 апреля 2015
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