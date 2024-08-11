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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1846 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 2 талера 1846 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 2 талера 1846 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1846
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1846 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1269 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 талера 1846 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
705 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 450 PLN
Бавария 2 талера 1846 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1846 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1846 на аукционе Heritage - April 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Бавария 2 талера 1846 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 11, 2021
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1846 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 11, 2021
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1846 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1846 на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1846 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1846 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1846 на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1846 на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1846 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1846 на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1846 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1846 на аукционе Rauch - September 23, 2015
Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1846 на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1846 на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1846 на аукционе Rauch - April 16, 2015
Продавец Rauch
Дата 16 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1846 на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 талера 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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