Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат MDCCCXLVI (1846) года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Дукат
- Год MDCCCXLVI (1846)
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат MDCCCXLVI (1846) года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2313 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3802 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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