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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат MDCCCXLVI (1846) года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Дукат MDCCCXLVI (1846) года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Дукат MDCCCXLVI (1846) года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Дукат
  • Год MDCCCXLVI (1846)
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат MDCCCXLVI (1846) года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2313 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3802 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1323 $
Цена в валюте аукциона 1200 CHF
Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе Oslo Myntgalleri - May 7, 2022
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе Stack's - March 22, 2022
Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе Stack's - March 22, 2022
Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLVI (1846) на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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