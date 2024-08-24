Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1846 года "Канал" (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 2 талера 1846 года "Канал" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 2 талера 1846 года "Канал" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1846
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (190)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1846 года "Канал". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31091 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7920 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (5)
  • Busso Peus (4)
  • Cayón (1)
  • Dorotheum (2)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Frühwald (2)
  • Gärtner (1)
  • GINZA (1)
  • Gorny & Mosch (15)
  • Grün (12)
  • Heritage (4)
  • HIRSCH (10)
  • Höhn (7)
  • iNumis (1)
  • Katz (2)
  • Künker (53)
  • Lanz München (2)
  • MDC Monaco (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (7)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (1)
  • Savoca Numismatik (1)
  • Sedwick (1)
  • SINCONA (3)
  • Sonntag (5)
  • Stack's (3)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (11)
  • UBS (6)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (18)
  • Westfälische (5)
Бавария 2 талера 1846 "Канал" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
841 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Бавария 2 талера 1846 "Канал" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Бавария 2 талера 1846 "Канал" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1846 "Канал" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1846 "Канал" на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1846 "Канал" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1846 "Канал" на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1846 "Канал" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1846 "Канал" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1846 "Канал" на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1846 "Канал" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1846 "Канал" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1846 "Канал" на аукционе Numismatica Genevensis - November 15, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1846 "Канал" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1846 "Канал" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1846 "Канал" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1846 "Канал" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1846 "Канал" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1846 "Канал" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1846 "Канал" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1846 "Канал" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Бавария 2 талера 1846 "Канал" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1846 "Канал" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига I Монеты Баварии 1846 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом 2 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск