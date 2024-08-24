Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1846 года "Канал" (Бавария, Людвиг I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 2 талера
- Год 1846
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (190)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1846 года "Канал". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31091 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7920 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (5)
- Busso Peus (4)
- Cayón (1)
- Dorotheum (2)
- Emporium Hamburg (1)
- Felzmann (1)
- Frühwald (2)
- Gärtner (1)
- GINZA (1)
- Gorny & Mosch (15)
- Grün (12)
- Heritage (4)
- HIRSCH (10)
- Höhn (7)
- iNumis (1)
- Katz (2)
- Künker (53)
- Lanz München (2)
- MDC Monaco (1)
- Münz Zentrum Rheinland (7)
- Numismatica Genevensis (1)
- Rauch (1)
- Russiancoin (1)
- Savoca Numismatik (1)
- Sedwick (1)
- SINCONA (3)
- Sonntag (5)
- Stack's (3)
- Stephen Album (1)
- Teutoburger (11)
- UBS (6)
- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (18)
- Westfälische (5)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 10
Где купить?
Где продать?
Для продажи 2 талера 1846 "Канал" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск