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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1846 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1846 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 пфенниг 1846 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1846
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1846 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3553 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 75 EUR. Торги состоялись 27 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • Zöttl (1)
Бавария 1 пфенниг 1846 на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1846 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 260 RUB
Бавария 1 пфенниг 1846 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность XF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Бавария 1 пфенниг 1846 на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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