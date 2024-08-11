Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 пфенниг 1846 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,2 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1846
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1846 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3553 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 75 EUR. Торги состоялись 27 мая 2016.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
- Zöttl (1)
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 260 RUB
Где продать?
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