Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1846 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Дукат
- Год 1846
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1846 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4599 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
596 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
898 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 19 июня 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 19 января 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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