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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1840 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1840 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1840 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,6 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8658 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1840
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1840 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9081 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (2)
  • Künker (4)
  • Russiancoin (2)
  • VL Nummus (1)
Бавария 6 крейцеров 1840 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Бавария 6 крейцеров 1840 на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Бавария 6 крейцеров 1840 на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1840 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1840 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1840 на аукционе Russiancoin - September 14, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1840 на аукционе Russiancoin - October 27, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 6 крейцеров 1840 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1840 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1840 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2004
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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