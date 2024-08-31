Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1840 года (Бавария, Людвиг I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,6 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8658 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1840
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1840 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9081 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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