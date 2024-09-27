Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1832 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Heritage Auctions Europe
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1832
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1832 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 739 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 350 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
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Где продать?
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