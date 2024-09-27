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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1832 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1832 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1832 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heritage Auctions Europe

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1832
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1832 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 739 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 350 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Бавария 6 крейцеров 1832 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
377 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Бавария 6 крейцеров 1832 на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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