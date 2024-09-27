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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1841 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1841 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1841 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,6 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8658 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1841
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1841 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1782 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Stephen Album (1)
Бавария 6 крейцеров 1841 на аукционе Stephen Album - November 28, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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