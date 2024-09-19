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Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1841
Монеты Баварии 1841 года
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Памятные
Золотые монеты
Дукат 1841
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
10
Серебряные монеты
2 талера 1841
Средняя цена
360 $
Продажи
1
38
1 гульден 1841
Средняя цена
75 $
Продажи
0
43
1/2 гульдена 1841
Средняя цена
55 $
Продажи
0
4
6 крейцеров 1841
Средняя цена
—
Продажи
0
1
3 крейцера 1841
Средняя цена
—
Продажи
0
3
1 крейцер 1841
Средняя цена
20 $
Продажи
0
6
Медные монеты
2 пфеннига 1841
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1841
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Геллер 1841
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные монеты
2 талера 1841 Фридрих Рихтер
Средняя цена
770 $
Продажи
1
213
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1799-1872
Категория
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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