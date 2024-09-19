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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1841 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1841
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 10

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1841
Средняя цена 360 $
Продажи
1 38
Аверс
Реверс
1 гульден 1841
Средняя цена 75 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1841
Средняя цена 55 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1841
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 крейцера 1841
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 крейцер 1841
Средняя цена 20 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1841
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1841
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Геллер 1841
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1841 Фридрих Рихтер
Средняя цена 770 $
Продажи
1 213
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