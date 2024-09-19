Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1841 года "Фридрих Рихтер" (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 2 талера
- Год 1841
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (213)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1841 года "Фридрих Рихтер". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31085 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5040 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Сохранность MS62 PL NGC
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Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
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Дата 28 апреля 2023
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Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS62 PCGS
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