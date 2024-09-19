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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1841 года "Фридрих Рихтер" (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 2 талера 1841 года "Фридрих Рихтер" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 2 талера 1841 года "Фридрих Рихтер" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1841
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (213)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1841 года "Фридрих Рихтер". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31085 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5040 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Бавария 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Бавария 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Бавария 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 PL NGC
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Бавария 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Бавария 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Бавария 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Бавария 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1841 "Фридрих Рихтер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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