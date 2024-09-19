Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1841 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 2 талера 1841 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 2 талера 1841 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1841
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1841 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2697 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1700 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (4)
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • Grün (5)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (7)
  • Sedwick (1)
  • SINCONA (2)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (4)
  • Veilinghuis de Ruiter (2)
  • WAG (5)
  • WCN (1)
Бавария 2 талера 1841 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Бавария 2 талера 1841 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Бавария 2 талера 1841 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1841 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1841 на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1841 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1841 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1841 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1841 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1841 на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1841 на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1841 на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1841 на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1841 на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1841 на аукционе Künker - December 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1841 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 5, 2020
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 5 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1841 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2020
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1841 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1841 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария 2 талера 1841 на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Бавария 2 талера 1841 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига I Монеты Баварии 1841 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом 2 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск