Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1841 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 2 талера
- Год 1841
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1841 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2697 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1700 EUR. Торги состоялись 16 мая 2017.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 5 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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