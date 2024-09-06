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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1841 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1841 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 3 крейцера 1841 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,3 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4329 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1841
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1841 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Solidus Numismatik (2)
Бавария 3 крейцера 1841 на аукционе Solidus Numismatik - September 23, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Бавария 3 крейцера 1841 на аукционе Solidus Numismatik - May 20, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Бавария 3 крейцера 1841 на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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