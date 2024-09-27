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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1841 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1841 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1841 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1841
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1841 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3727 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 83 EUR. Торги состоялись 11 января 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • HIRSCH (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Бавария 1/2 гульдена 1841 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1841 на аукционе HIRSCH - May 24, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 24 мая 2020
Сохранность AU
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1841 на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1841 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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