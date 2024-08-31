Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1841 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 30,02 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 гульден
- Год 1841
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1841 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2183 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 325 EUR. Торги состоялись 12 октября 2017.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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