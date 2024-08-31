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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1841 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 гульден 1841 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 гульден 1841 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 30,02 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1841
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1841 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2183 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 325 EUR. Торги состоялись 12 октября 2017.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Coin Cabinet (1)
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  • Teutoburger (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • VL Nummus (4)
  • WAG (2)
  • WCN (2)
  • Westfälische (2)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Бавария 1 гульден 1841 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Бавария 1 гульден 1841 на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Бавария 1 гульден 1841 на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Бавария 1 гульден 1841 на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность VG
Цена
Бавария 1 гульден 1841 на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 гульден 1841 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Бавария 1 гульден 1841 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 гульден 1841 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 гульден 1841 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1841 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1841 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1841 на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Бавария 1 гульден 1841 на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1841 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1841 на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 гульден 1841 на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1841 на аукционе Künker - August 13, 2020
Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1841 на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность F
Цена
Бавария 1 гульден 1841 на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность F
Цена
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Бавария 1 гульден 1841 на аукционе Rauch - December 13, 2019
Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 гульден 1841 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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