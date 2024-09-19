Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1841 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Дукат
- Год 1841
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1841 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8066 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1550 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.
Сохранность
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- UBS (1)
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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