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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1841 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Дукат 1841 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Дукат 1841 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Дукат
  • Год 1841
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1841 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8066 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1550 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (7)
  • UBS (1)
Бавария Дукат 1841 на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
1951 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Бавария Дукат 1841 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
1621 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Бавария Дукат 1841 на аукционе Hess Divo - December 1, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 1 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1841 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1841 на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария Дукат 1841 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1841 на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1841 на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1841 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1841 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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