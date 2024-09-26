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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1834 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Геллер 1834 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Геллер 1834 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Геллер
  • Год 1834
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1834 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5196 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 55 EUR. Торги состоялись 25 октября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Möller (1)
  • Naumann (1)
  • Solidus Numismatik (1)
Бавария Геллер 1834 на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Бавария Геллер 1834 на аукционе Naumann - September 21, 2014
Продавец Naumann
Дата 21 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Бавария Геллер 1834 на аукционе Solidus Numismatik - September 20, 2014
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
Бавария Геллер 1834 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR

Где продать?

Для продажи Геллер 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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