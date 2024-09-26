Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Геллер 1834 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Solidus Numismatik
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Геллер
- Год 1834
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1834 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5196 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 55 EUR. Торги состоялись 25 октября 2016.
Сохранность
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