Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1834 года "Памятник Виттельсбахам" (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1834
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (147)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1834 года "Памятник Виттельсбахам". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34560 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.
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Дата 14 июля 2024
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Продавец Negrini
Дата 7 января 2024
Сохранность AU
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Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
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Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
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