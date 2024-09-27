Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1834 года "Памятник Виттельсбахам" (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1834 года "Памятник Виттельсбахам" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1834 года "Памятник Виттельсбахам" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1834
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (147)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1834 года "Памятник Виттельсбахам". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34560 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Anticomondo (1)
  • Auction World (5)
  • BAC (1)
  • Busso Peus (7)
  • Cayón (1)
  • Coin Cabinet (1)
  • Dorotheum (1)
  • Emporium Hamburg (8)
  • Felzmann (1)
  • Frankfurter (1)
  • Frühwald (3)
  • Gorny & Mosch (12)
  • Grün (9)
  • Heritage (5)
  • HIRSCH (3)
  • Höhn (1)
  • Künker (39)
  • Lanz München (2)
  • Meister & Sonntag (2)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (4)
  • Negrini (1)
  • Nihon (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Rhenumis (1)
  • Russiancoin (1)
  • Savoca Numismatik (1)
  • Sonntag (3)
  • Spink (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (6)
  • UBS (4)
  • VL Nummus (2)
  • WAG (11)
  • Westfälische (3)
Бавария Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Бавария Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Бавария Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" на аукционе Negrini - January 7, 2024
Продавец Negrini
Дата 7 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" на аукционе Anticomondo - March 3, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Бавария Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1834 "Памятник Виттельсбахам" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига I Монеты Баварии 1834 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск