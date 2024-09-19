Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
3 крейцера 1834 года (Бавария, Людвиг I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,35 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,4496 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1834
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1834 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1888 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 170 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (2)
- Höhn (1)
- Künker (2)
- Russiancoin (3)
- Teutoburger (1)
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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