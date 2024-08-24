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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1834 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Дукат 1834 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Дукат 1834 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Дукат
  • Год 1834
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1834 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2564 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.

Сохранность
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  • Künker (4)
Бавария Дукат 1834 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
1794 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Бавария Дукат 1834 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
2023 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Бавария Дукат 1834 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1834 на аукционе Künker - March 13, 2001
Продавец Künker
Дата 13 марта 2001
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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