Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 пфенниг 1842 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,2 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1842
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1842 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2135 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 60 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2016.
Сохранность
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- Emporium Hamburg (1)
- Numismatica Ferrarese (3)
- WAG (1)
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
Сохранность F
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Где продать?
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