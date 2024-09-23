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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1842 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1842 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 пфенниг 1842 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1842
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1842 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2135 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 60 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Numismatica Ferrarese (3)
  • WAG (1)
Бавария 1 пфенниг 1842 на аукционе Numismatica Ferrarese - April 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
Сохранность F
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Бавария 1 пфенниг 1842 на аукционе Numismatica Ferrarese - December 25, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 25 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1842 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность F
Цена
Бавария 1 пфенниг 1842 на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Бавария 1 пфенниг 1842 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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