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1842
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Период:
1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1842
Монеты Баварии 1842 года
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Памятные
Золотые монеты
Дукат MDCCCXLII (1842)
Средняя цена
3400 $
Продажи
0
44
Дукат 1842
Средняя цена
2400 $
Продажи
0
14
Серебряные монеты
2 талера 1842
Средняя цена
590 $
Продажи
0
19
1 гульден 1842
Средняя цена
110 $
Продажи
0
83
1/2 гульдена 1842
Средняя цена
60 $
Продажи
0
6
6 крейцеров 1842
Средняя цена
70 $
Продажи
0
3
3 крейцера 1842
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 крейцер 1842
Средняя цена
10 $
Продажи
0
7
Медные монеты
2 пфеннига 1842
Средняя цена
140 $
Продажи
0
2
1 пфенниг 1842
Средняя цена
20 $
Продажи
0
5
Геллер 1842
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные монеты
2 талера 1842 Валгалла
Средняя цена
380 $
Продажи
3
334
2 талера 1842 Свадьба
Средняя цена
400 $
Продажи
4
526
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Период
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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