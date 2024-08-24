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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1842 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат MDCCCXLII (1842)
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
Дукат 1842
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 14

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1842
Средняя цена 590 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 гульден 1842
Средняя цена 110 $
Продажи
0 83
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1842
Средняя цена 60 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1842
Средняя цена 70 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 крейцера 1842
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1842
Средняя цена 10 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1842
Средняя цена 140 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1842
Средняя цена 20 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Геллер 1842
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1842 Валгалла
Средняя цена 380 $
Продажи
3 334
Аверс
Реверс
2 талера 1842 Свадьба
Средняя цена 400 $
Продажи
4 526
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