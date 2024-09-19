Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1842 года "Валгалла" (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 2 талера
- Год 1842
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (334)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1842 года "Валгалла". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 17 июня 2013.
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Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 15 мая 2024
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Дата 29 февраля 2024
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Дата 29 февраля 2024
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Дата 20 января 2024
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Сохранность VF
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Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
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