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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1842 года "Валгалла" (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 2 талера 1842 года "Валгалла" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 2 талера 1842 года "Валгалла" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1842
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (334)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1842 года "Валгалла". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 17 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
467 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе Attica Auctions - June 16, 2024
Продавец Attica Auctions
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
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Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
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Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе Frühwald - January 20, 2024
Продавец Frühwald
Дата 20 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
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Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
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Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Где купить?
Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Бавария 2 талера 1842 "Валгалла" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1842 "Валгалла" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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