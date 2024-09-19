Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1842 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,84 гр
- Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
- Диаметр 14 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1842
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1842 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 512 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22 EUR. Торги состоялись 24 июля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Russiancoin (2)
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Продавец Künker
Дата 24 июля 2013
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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