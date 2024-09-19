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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1842 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1842 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1842 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,84 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1842
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1842 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 512 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22 EUR. Торги состоялись 24 июля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numismatica Ranieri (1)
  • Russiancoin (2)
Бавария 1 крейцер 1842 на аукционе Numismatica Ranieri - April 16, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Бавария 1 крейцер 1842 на аукционе Russiancoin - December 22, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Бавария 1 крейцер 1842 на аукционе Russiancoin - December 1, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 1 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1 крейцер 1842 на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 крейцер 1842 на аукционе Hess Divo - August 29, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 29 августа 2013
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1842 на аукционе Künker - July 24, 2013
Продавец Künker
Дата 24 июля 2013
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Бавария 1 крейцер 1842 на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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