Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат MDCCCXLII (1842) года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Leu Numismatik
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Дукат
- Год MDCCCXLII (1842)
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат MDCCCXLII (1842) года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 17 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2699 $
Цена в валюте аукциона 400000 JPY
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2021
Сохранность MS62 PL PCGS
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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