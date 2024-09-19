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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат MDCCCXLII (1842) года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Дукат MDCCCXLII (1842) года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Дукат MDCCCXLII (1842) года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Дукат
  • Год MDCCCXLII (1842)
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат MDCCCXLII (1842) года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 17 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2699 $
Цена в валюте аукциона 400000 JPY
Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
2964 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе Münzenonline - April 28, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе Niemczyk - March 21, 2021
Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе Niemczyk - March 21, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2021
Сохранность MS62 PL PCGS
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе Heritage - August 7, 2020
Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат MDCCCXLII (1842) на аукционе HIRSCH - September 21, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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