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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1842 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1842 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 2 пфеннига 1842 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1842
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1842 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1360 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 225 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.

Сохранность
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  • Grün (1)
Бавария 2 пфеннига 1842 на аукционе Busso Peus - January 16, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Бавария 2 пфеннига 1842 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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