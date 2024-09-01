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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Медные монеты 2 пфеннига Людвига I - Бавария

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2 пфеннига 1828-1835

Год Знак Описание Продажи Продажи
1828 0 01829 0 31830 0 01831 0 11832 0 01833 0 21834 0 21835 0 6
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2 пфеннига 1839-1848

Год Знак Описание Продажи Продажи
1839 0 01840 0 21841 0 01842 0 21843 0 11844 0 11845 0 11846 0 11847 0 11848 0 1
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