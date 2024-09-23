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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1843 года (Бавария, Людвиг I)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1843
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1843 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1065 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.

Сохранность
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  • Grün (1)
Бавария 2 пфеннига 1843 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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