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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1843 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1843
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 10

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1843
Средняя цена 260 $
Продажи
3 137
Аверс
Реверс
1 гульден 1843
Средняя цена 45 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1843
Средняя цена 50 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1843
Средняя цена 260 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 крейцера 1843
Средняя цена 130 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1843
Средняя цена 70 $
Продажи
1 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1843
Средняя цена 430 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1843
Средняя цена 90 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Геллер 1843
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1843 Академия Эрлангена
Средняя цена 410 $
Продажи
1 275
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