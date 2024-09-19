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1843
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Период:
1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1843
Монеты Баварии 1843 года
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Памятные
Золотые монеты
Дукат 1843
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
10
Серебряные монеты
2 талера 1843
Средняя цена
260 $
Продажи
3
137
1 гульден 1843
Средняя цена
45 $
Продажи
0
34
1/2 гульдена 1843
Средняя цена
50 $
Продажи
0
5
6 крейцеров 1843
Средняя цена
260 $
Продажи
0
1
3 крейцера 1843
Средняя цена
130 $
Продажи
0
1
1 крейцер 1843
Средняя цена
70 $
Продажи
1
8
Медные монеты
2 пфеннига 1843
Средняя цена
430 $
Продажи
0
1
1 пфенниг 1843
Средняя цена
90 $
Продажи
0
6
Геллер 1843
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные монеты
2 талера 1843 Академия Эрлангена
Средняя цена
410 $
Продажи
1
275
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Категория
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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