Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1843 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: VL Nummus
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1843
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1843 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 872 проданному на аукционе Russiancoin за 6300 RUB. Торги состоялись 14 января 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Russiancoin (3)
- VL Nummus (1)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 6300 RUB
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/2 гульдена 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск