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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1843 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1843 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1843 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: VL Nummus

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1843
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1843 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 872 проданному на аукционе Russiancoin за 6300 RUB. Торги состоялись 14 января 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (3)
  • VL Nummus (1)
Бавария 1/2 гульдена 1843 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Бавария 1/2 гульдена 1843 на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 6300 RUB
Бавария 1/2 гульдена 1843 на аукционе Russiancoin - December 10, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1843 на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1/2 гульдена 1843 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 12, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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