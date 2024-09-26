Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1843 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Дукат
- Год 1843
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1843 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4596 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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- Künker (8)
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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