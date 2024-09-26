Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1843 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 30,02 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 гульден
- Год 1843
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1843 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 января 2022
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 января 2022
Сохранность XF
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Продавец HIRSCH
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Auctiones
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
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