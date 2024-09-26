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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1843 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 гульден 1843 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 гульден 1843 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 30,02 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1843
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1843 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Auctiones (1)
  • Coinhouse (1)
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  • Nomisma Aste (4)
  • Russiancoin (2)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Savoca Numismatik (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (3)
Бавария 1 гульден 1843 на аукционе Nomisma Aste - April 1, 2024
Бавария 1 гульден 1843 на аукционе Nomisma Aste - April 1, 2024
Продавец Nomisma Aste
Дата 1 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 гульден 1843 на аукционе Nomisma Aste - November 13, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 13 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 гульден 1843 на аукционе Nomisma Aste - August 24, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 гульден 1843 на аукционе Nomisma Aste - May 4, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 гульден 1843 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Бавария 1 гульден 1843 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Бавария 1 гульден 1843 на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Бавария 1 гульден 1843 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1843 на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1843 на аукционе Emporium Hamburg - January 2, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1843 на аукционе Emporium Hamburg - January 2, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1843 на аукционе HIRSCH - November 21, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 гульден 1843 на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Бавария 1 гульден 1843 на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1843 на аукционе Emporium Hamburg - July 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 гульден 1843 на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 1 гульден 1843 на аукционе Russiancoin - December 10, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1 гульден 1843 на аукционе Auctiones - March 15, 2020
Продавец Auctiones
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 гульден 1843 на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1843 на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 1 гульден 1843 на аукционе Savoca Numismatik - July 15, 2018
Продавец Savoca Numismatik
Дата 15 июля 2018
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 гульден 1843 на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1843 на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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