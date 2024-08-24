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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1843 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1843 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 пфенниг 1843 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1843
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1843 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 125 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Бавария 1 пфенниг 1843 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 360 RUB
Бавария 1 пфенниг 1843 на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Бавария 1 пфенниг 1843 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 пфенниг 1843 на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 пфенниг 1843 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 1 пфенниг 1843 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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